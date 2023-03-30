Адвокат Добровинский заявил, что Вера Брежнева продает авторские права на свои песни

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Певица Вера Брежнева продает авторские права на свои песни, сообщил адвокат Александр Добровинский в своем телеграм-канале.

По его словам, это говорит о том, что Брежнева не собирается возвращаться в Россию.

"Ведь когда тебе не нужна какая-то вещь и ты не собираешься ею больше пользоваться, ты ее продаешь", – пояснил Добровинский.

При этом он подчеркнул, что если Брежнева когда-нибудь будет вынуждена вернуться в Россию, то уже не сможет исполнять песни, авторские права на которые она продала. Также возможен вариант, что ей придется выплачивать авторские новому правообладателю.

Ранее сообщалось, что концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. Кроме того, власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт Ани Лорак.

Также концерты группы "ДДТ" в трех городах России перенесли на неопределенный срок. Речь шла о запланированных на 2023 год концертах в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

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