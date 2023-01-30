Концерты группы ДДТ в трех городах РФ вновь перенесли на неопределенный срок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерты группы ДДТ в трех городах России перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Концерты ДДТ, уточнили на сайте, перенесли по независящим от группы и организаторов причинам. Речь идет о ранее запланированных на 2023 год концертах в Челябинске (17 февраля), Магнитогорске (19 февраля) и Оренбурге (21 февраля).

"Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны", – говорится в сообщении.

При этом поклонники творчества группы, которые не имеют возможности ожидать запланированных мероприятий, могут обратиться за возвратом средств.

Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рекомендовал отменить концерты рэп-исполнительницы Instasamka (Дарьи Зотеевой) в городе. Мероприятие было запланировано на 15 марта.

По словам мэра, рекомендация вызвана просьбами местных жителей.

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