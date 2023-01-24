Депутат Госдумы потребовал отменить концерты группы "Би-2" в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Исполнители российской группы "Би-2" не должны были высказывать свое негативное мнение о проведении спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, поддержав инициативу о запрете концертов группы. Об этом сообщает "Радио 1".

"Пока музыканты занимаются своим делом: поют песни и развлекают публику, я отношусь нормально. Но если ты выступаешь в политике, отвечай за свои слова", – сказал он.

Парламентарий считает, что известность не дает права артистам высказывать собственное мнение. Он рекомендовал музыкантам заняться своими делами.

28 апреля 2022 года группа "Би-2" отменила запланированный концерт в Омске. По словам музыкантов, они заранее подготовились к выступлению и были готовы выйти к фанатам. О причинах отмены солисты не сообщили.

Однако позже причиной отказа выступать назвали нежелание солистов выйти к поклонникам на сцену с баннером с буквой Z. Также сообщалось, что артисты публично осудили спецоперацию на концерте в Омске.



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