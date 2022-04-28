Группа "Би-2" отменила концерт в Омске

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рок-группа "Би-2" объявила об отмене концерта в Омске, который должен был состояться вечером 28 апреля.

"В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саунд-чек и были готовы начинать выступление, однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить", – отмечается в группе коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Музыканты не назвали конкретную причину отмены концерта, однако связали данный эпизод с информационной атакой, которой группа подвергается последние дни.

"Мы обязательно проконтролируем, чтобы все деньги нашим поклонникам были возвращены", – подчеркнули исполнители.

Ранее в Барселоне отложили концерт Эмира Кустурицы из-за протестов украинской диаспоры. Выступление сербского режиссера и музыканта и его ансамбля The No Smoking Orchestra должно было пройти во Дворце каталонской музыки 30 марта. Официальных объяснений не поступало.