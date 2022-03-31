Концерт Анны Нетребко на сцене Новосибирского театра оперы и балета отменен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Концерт оперной певицы Анны Нетребко в Новосибирском театре оперы и балета не состоится. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Новосибирский государственный академический театр оперы и балета планировал 2 июня предоставить сцену, зал и оркестр для проведения концерта певицы Анны Нетребко. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта", – говорится в сообщении.

Поводом для отказа стало заявление певицы о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Ранее стало известно, что сотрудничество с Анной Нетребко прекращает Баварская государственная опера. Управляющий директор учреждения Серж Дорни объяснил данное решение недостаточным дистанцированием певицы от ситуации на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.