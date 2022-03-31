Концерт Анны Нетребко на сцене Новосибирского театра оперы и балета отменен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Концерт оперной певицы Анны Нетребко в Новосибирском театре оперы и балета не состоится. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Новосибирский государственный академический театр оперы и балета планировал 2 июня предоставить сцену, зал и оркестр для проведения концерта певицы Анны Нетребко. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта", – говорится в сообщении.
Поводом для отказа стало заявление певицы о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.
Ранее стало известно, что сотрудничество с Анной Нетребко прекращает Баварская государственная опера. Управляющий директор учреждения Серж Дорни объяснил данное решение недостаточным дистанцированием певицы от ситуации на Украине.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: