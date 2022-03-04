Лидер Rammstein сообщил об отмене своих концертов в Москве и Новосибирске

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сообщил об отмене запланированных на декабрь 2022 года концертов в Москве и Новосибирске. Причины такого решения он не назвал.
В Stories в Instagram он опубликовал программу тура Ich hasse Kinder. Согласно ей, в ноябре запланированы концерты в Киеве, Праге, Риге и Братиславе, при этом выступления в Новосибирске и Москве 5 и 11 декабря помечены как отмененные.
Ранее свои концерты в России отменили некоторые зарубежные группы и исполнители. Свои решения они объяснили нынешней ситуацией на Украине.
Так, в Москве не выступит американская панк-рок-группа Green Day. Аналогичные решения приняли Franz Ferdinand и The Killers. От выступления на фестивале Park Live отказался также рок-вокалист Игги Поп.
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