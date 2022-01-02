Следственный комитет проверит творчество группы Rammstein. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начать проверку после письма из Новосибирска. Там местные активисты выступают против концерта фронтмена группы Тилля Линдеманна, запланированного на 26 января.

Обращение опубликовали в сети. Авторы отмечают, что немецкий музыкант неоднократно имел проблемы с законом в России из-за своего творчества. Вспомнили, в частности, его клип "Я ненавижу детей". Авторы письма также апеллируют к интервью Бастрыкина, в котором он заявил о "гибридной войне" Запада против России, ведущейся в том числе через массовую культуру для воздействия на молодежь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.