Линдеманну предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений

Фото: ТАСС/Алекс Пеньков

Организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо маркетинговой фирмы организаторов.

В направленном музыканту приглашении отмечается, что на концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.

"Мы просим вас <...> обеспечить выступление (шоу) длительностью 70 минут (без перерывов) с концертной программой с участием концертного коллектива 29 августа 2021 года на территории пивоварни "Афанасий" в городе Твери", – сказано в документе.

Организатор музыкального фестиваля "Макларин – за Родину!" Максим Ларин уточнил, что Линдеманна пригласили провести концерт на закрытой площадке.

"Препятствий со стороны полиции при закрытии площадки быть не должно, поэтому прошу провести концерт на закрытой площадке", – сказал Ларин.

О недопустимости нарушения антиковидных мер организаторов фестиваля Роспотребнадзор предупредил 28 августа. Предписание об этом вручили и вокалисту Rammstein Линдеманну.

Позже появилась информация о том, что фестиваль с участием музыканта отменен.