Солисту Rammstein выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер – СМИ

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Ночной визит сотрудников полиции к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну связан с предписанием о недопущении нарушения антиковидных мер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", – сказал собеседник агенстства.

Отмечается, что об участии Тилля Линдеманна в качестве хедлайнера заявляли организаторы фестиваля "Макларин за Родину".

Ранее сообщалось, что солист Rammstein исполнит песню "Любимый город" на фестивале "Спасская башня", который пройдет в COVID-free формате.