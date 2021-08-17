Эрмитаж сообщил платформе NFT о нарушении прав музея лидером Rammstein

Фото: YouTube/Till Lindemann
Государственный Эрмитаж уведомил платформу NFT о нелегальной продаже предметов с цифровыми изображениями (NFT-токенов) фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и ожидает ответа, сообщается в официальном телеграм-канале музея.
"Государственный Эрмитаж направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и тем самым подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа NFT Frame Art подтвердила получение нашего письма", – говорится в сообщении.
В мае Эрмитаж разрешил лидеру Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню "Любимый город". Песню Линдеманн исполнил на русском языке. Позже фронтмен группы выпустил серию NFT с цифровыми изображениями экспонатов, сделанными во время съемок клипа в музее. Однако договор Эрмитажа с Rammstein предусматривает использование изображений из музея исключительно в клипе. Солист группы пока не отреагировал на ситуацию.
По мнению музея, Тилль "допустил грубое нарушение условий договора, <…> не согласовав с музеем съемку части изображений, и их дальнейшую токенизацию", а также "неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена One shot video Hermitage Edition". Как отмечает Эрмитаж, при этом начальная стоимость токена определена солистом Rammstein в размере 100 тысяч евро за один токен, а их общий тираж "достиг десяти".
NFT (non-fungible tokens) – виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. Токены необходимы для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио и любые другие цифровые товары.
Ранее сообщалось об открытии выставки в стиле NFT-art проекта SOVRISK #напотоке в парке "Зарядье" в Москве.
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