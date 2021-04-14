Видеоблогер Стас Давыдов выставил фразу из "This is хорошо" на продажу как NFT-токен

Фото: youtube.com/This is Хорошо

Видеоблогер Стас Давыдов объявил о продаже культовой фразы "И это хорошо", которую произносит в шоу "This is хорошо", в качестве NFT-токена. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я сам уже очень давно интересуюсь и блокчейном, и NFT в частности, и мне кажется достаточно логичным поучаствовать в этом. А тут покупатель получит реально легендарный токен, с которым связана немалая часть истории развития Рунета", – заявил блогер.

Ситуацию с криптоискусством Давыдов охарактеризовал как "ураган безумия". Свою культовую фразу блогер продает за три эфириума, что примерно равно семи тысячам долларов.

Шоу "This is хорошо" выходило на одноименном YouTube-канале в период с 14 октября 2010 года по 8 июля 2019 года. Сейчас у проекта 5,69 миллиона подписчиков, однако новые выпуски шоу не выходят.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров. По данным СМИ, такую меру разрабатывает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

