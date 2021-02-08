Блогер Литвин протаранил витрину автосалона на Porsche в Москве

Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Блогер Михаил Литвин разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S, въехав в витрину автосалона.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, виден автомобиль с поврежденной передней частью и витрина с разбитым стеклом.

"********** [дураками] не рождаются. Перепутал педали", – написал Литвин, комментируя фотографии разбитого Porsche, стоимость которого начинается от 12,3 миллиона рублей.

Позднее блогер опубликовал видео, на котором запечатлен его разговор с приехавшими на место происшествия сотрудниками ДПС.

Ранее блогер уже выкладывал видео, в которых сжигает Mercedes и разбивает Rolls&Royce.

В 2018 году Литвина задержали столичные полицейские. Это случилось после того, как в полицию обратился представитель агентства недвижимости, сообщивший об окровавленной девушке в багажнике BMW 116i. Уже на допросе Литвин пояснил, что снимает уличные розыгрыши и проверяет реакцию прохожих на возникающие обстоятельства.

Начатая проверка показала, что в своих видеороликах блогер выражается нецензурной бранью и оскорбляет других граждан. Литвина призвали виновным в мелком хулиганстве.