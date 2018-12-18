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18 декабря, 18:06

Проехавший с якобы окровавленной девушкой в багажнике пранкер заплатит штраф

суды

18 декабря, 18:06

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Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Видеоблогер и пранкер Михаил Литвин, который проехал с якобы окровавленной девушкой в багажнике, заплатит штраф в тысячу рублей. Такое решение принял Дорогомиловский районный суд, передает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря суда, Литвина призвали виновным в мелком хулиганстве.

Ранее пранкера и его команду задержали столичные полицейские. Это случилось после того, как обратился представитель агентства недвижимости, сообщивший об окровавленной девушке в багажнике BMW 116i.

Уже на допросе Литвин пояснил, что снимает уличные розыгрыши и проверяет реакцию прохожих на возникающие обстоятельства. Начатая проверка показала, что в своих видеороликах блогер выражается нецензурной бранью и оскорбляет других граждан. На канал Литвина в YouTube подписаны почти 800 тысяч пользователей.

суды

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