Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

Полицейские задержали популярного видеоблогера Михаила Литвина и его команду во время съемок очередного ролика. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 16 декабря представитель агентства недвижимости сообщил в полицию, что видел девушку с пятнами красного вещества в багажнике автомобиля BMW 116i. По его словам, это произошло на парковке конгресс-центра на Кутузовском проспекте. Мужчина рассказал, что хотел вызвать полицию, но водитель закрыл багажник и уехал с парковки вместе с еще одной машиной марки Ford Focus.
Полиция остановила обе машины в тот же день в Театральном проезде. В автомобилях находились сам 19-летний блогер, а также двое молодых людей и девушка, которая раньше ехала в багажнике. Их доставили в отдел полиции и опросили. Литвин объяснил сотрудникам полиции, что снимает уличные розыгрыши-пранки, чтобы проверить реакцию прохожих на ту или иную нестандартную ситуацию. "Полицейские проверили YouTube-канал задержанного для выявления аналогичных случаев провокации окружающих", – добавил собеседник агентства.
В одном из роликов блогер пытался въехать на машине в гараж ТЦ с помощником, который играет роль избитого и связанного человека, в багажнике. Правоохранители обратили внимание, что во время съемок Литвин не только нецензурно ругался в общественном месте, но и мог спровоцировать панику среди посетителей торгового центра. "По данному факту проводится проверка", – подытожил представитель правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о привлечении блогера к административной ответственности.
На YouTube-канал Литвина подписаны почти 800 тысяч пользователей, а на его страницу в Instagram – 3,7 миллиона.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.