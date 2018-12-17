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17 декабря, 16:05

Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

происшествия

17 декабря, 16:05

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Фото: vk.com

Полицейские задержали популярного видеоблогера Михаила Литвина и его команду во время съемок очередного ролика. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 16 декабря представитель агентства недвижимости сообщил в полицию, что видел девушку с пятнами красного вещества в багажнике автомобиля BMW 116i. По его словам, это произошло на парковке конгресс-центра на Кутузовском проспекте. Мужчина рассказал, что хотел вызвать полицию, но водитель закрыл багажник и уехал с парковки вместе с еще одной машиной марки Ford Focus.

Полиция остановила обе машины в тот же день в Театральном проезде. В автомобилях находились сам 19-летний блогер, а также двое молодых людей и девушка, которая раньше ехала в багажнике. Их доставили в отдел полиции и опросили. Литвин объяснил сотрудникам полиции, что снимает уличные розыгрыши-пранки, чтобы проверить реакцию прохожих на ту или иную нестандартную ситуацию. "Полицейские проверили YouTube-канал задержанного для выявления аналогичных случаев провокации окружающих", – добавил собеседник агентства.

В одном из роликов блогер пытался въехать на машине в гараж ТЦ с помощником, который играет роль избитого и связанного человека, в багажнике. Правоохранители обратили внимание, что во время съемок Литвин не только нецензурно ругался в общественном месте, но и мог спровоцировать панику среди посетителей торгового центра. "По данному факту проводится проверка", – подытожил представитель правоохранительных органов. Сейчас решается вопрос о привлечении блогера к административной ответственности.

На YouTube-канал Литвина подписаны почти 800 тысяч пользователей, а на его страницу в Instagram – 3,7 миллиона.

происшествия

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