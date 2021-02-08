В России предложили блокировать нападки на традиционные ценности в Сети

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общественное движение "За жизнь!" направило Владимиру Путину обращение с инициативой ввести наказание за публикацию в интернете постов, унижающих и высмеивающих традиционные ценности. Об этом сообщает News.ru.

По мнению авторов идеи, возраст пользователей смартфонов снижается с каждым годом, из-за чего детская психика все чаще подвергается пагубному воздействию через интернет. Прежде всего общественники связывают его с нападками пользователей социальных сетей на традиционные ценности и слабой защитой юного поколения от доступа к вредному и не соответствующему их возрасту контенту.

"Просим Вас поручить правительству разработать законопроект, устанавливающий ответственность руководителей интернет-страничек за травлю и унижение материнства, подталкивание детей к бездетному образу жизни, привитие презрения к больным, ненависти к детям – рожденным и нерожденным, неуважения к многодетным, а также публикацию не только порнографии с участием детей, но и любой порнографии – все это по закону № 149-ФЗ нельзя отнести к информации, неприемлемой к распространению на территории Российской Федерации", – говорится в тексте письма.

Авторы предложения полагают, что для достижения необходимого эффекта необходимо введение как минимум трехступенчатой ответственности за публикацию в соцсетях и интернете в целом вредной информации.

"Предупреждение, штраф, блокировка, чтобы руководители интернет-сообществ, блогеры, пользователи соцсетей задумались об ответственности за свои действия и не разрушали то, что многими усилиями государство пытается восстановить", – пояснил координатор движения Сергей Чесноков.

Ранее Владимир Путин заявил, что социальные сети достаточно часто отдают приоритет получению прибыли и не учитывают возможный ущерб для пользователей. По мнению президента, сайты "плевать хотели", наносят ли ущерб той или иной категории граждан своим контентом. Он также отметил, что социальные сети адаптируют контент под интересы пользователя и тем самым могут управлять сознанием.