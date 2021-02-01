Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что на случай отключения России от глобального интернета у властей есть план, пишет "Газета.ру".

Он также напомнил о ранних призывах к отключению РФ от банковской системы SWIFT.

"С интернетом может произойти то же самое. В таком случае мы лишимся доступа к основным узлам этой сети", – сказал он.

По словам Медведева, это может произойти при каком-то чрезвычайном событии или если у кого-то "совсем снесет голову".

"Закон о российском сегменте интернета был принят именно поэтому. Он должен управляться автономно, так как сейчас управление государством завязано на интернет, завязано получение огромного количества социальных функций", – пояснил зампред.

Ранее посольство России направило в госдепартамент США ноту из-за неполадок со связью в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. В российском дипведомстве отметили, что у некоторых россиян из-за отключения всех линий связи возникли сложности с получением консульских услуг.