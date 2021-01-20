Посольство РФ направило властям США ноту из-за неполадок со связью в генконсульстве

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Посольство России направило в госдепартамент США ноту из-за неполадок со связью в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения", – заявили в посольстве.

В российском дипведомстве отметили, что у некоторых россиян из-за отключения всех линий связи возникли сложности с получением консульских услуг.

"Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", – добавили в посольстве.

Генкосульство России в Нью-Йорке осталось без связи вечером 19 января по московскому времени. По словам представителей дипмиссии, были отключены сразу несколько десятков линий.

Российская диаспора из-за отключения связи столкнулась с большим числом проблем. В частности, представители дипмиссии не смогли пользоваться связью по служебным вопросам.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов выразил мнение, что произошедшее можно расценивать как провокацию. Другим объяснением может стать факт утраты США статуса высокоразвитой технической державы, заявил политик.