В Кремле прокомментировали введение санкций США по "Северному потоку – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США по "Северному потоку – 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.

"Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией, чтобы продолжить работу по окончательной реализации проекта газопровода.

США ввели санкции против судна "Фортуна", который участвует в работе над "Северным потоком – 2", а также его владельца, компании "КВТ-Рус". В список также вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом России.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что в компании рассчитывают на завершение строительства "Северного потока – 2". Подчеркивается, что было проложено более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. В компании заявили, что "Северный поток – 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов.