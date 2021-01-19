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В мире

18:33

Консульству РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии – СМИ

за рубежом

Фото: ТАСС/imago/Xinhua

Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. В дипмиссии также сообщают, что есть перебои с интернет-связью, пишет РИА Новости.

"Все городские телефонные линии генконсульства были полностью отключены американской стороной 18 января. Перебои с доступом в интернет появляются периодически", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, из-за возникших проблем граждане России не могут связаться с консульством. Он также отметил, что американская сторона ссылается на технические проблемы.

Ранее США приняли решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу представительства в Екатеринбурге. Решение принял госсекретарь Майкл Помпео "в тесной консультации" с послом США в РФ Джоном Салливаном. Дипломат отметил, что это сделано "в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в РФ".

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