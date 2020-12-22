В Госдуме прокомментировали новые санкции США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые санкции США против российских компаний можно назвать откровенной конкурентной борьбой с предприятиями, которые во многом занимают лидирующее позиции на мировом рынке. Такое мнение в беседе с RT выразил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Для того чтобы ослабить эти компании, США принимают всяческие меры, санкции... Это конкурентная борьба, грязная конкурентная борьба, которая не укладывается ни в какие рамки", – сказал он.

Чепа добавил, что можно ожидать продолжения санкционной политики США против России.

Ранее Минторг США обнародовал ограничительный список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами. В частности, в него попали Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, "Ростех", "Рособоронэкспорт" и другие крупные предприятия. Кроме того, ограничения затронули специальный летный отряд "Россия", который перевозит российского президента.

В документе Минторга США сообщается, что указанные компании являются лишь первым траншем предприятий, конечным потребителем продукции которых являются военные.