Помпео назвал Россию врагом США

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Соединенных Штатов.
В интервью радиошоу Марка Левина дипломат рассказал, что его все время спрашивают, кто враг Вашингтона. При этом обычно он отвечает, что желающих подорвать американский образ жизни достаточно.
"Россия определенно входит в этот список", – приводит слова Помпео РИА Новости. В частности, госсекретарь указал, что Россия якобы причастна к недавним кибератакам.
Кроме того, Помпео заявил, что руководство РФ является "реальным риском для тех, кто любит свободу". При этом госсекретарь добавил, что считает Китай более важной, "экзистенциальной" угрозой США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждения о причастности России к хакерским взломам в США.