США обвинили шестерых россиян в причастности к серии кибератак в мире

20:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
США предъявили обвинения шестерым россиянам в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру. Обвиняемые являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки РФ, сообщил помощник министра юстиции США Джон Демерс, который курирует вопросы национальной безопасности.
"Сотрудникам российской военной разведки были предъявлены уголовные обвинения в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе", – пояснил он.
Согласно данным в опубликованном заявлении Минюста, речь идет о военнослужащих из воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. По словам главы дипмиссии, кибератаки осуществлялись российской стороной до того, как спортивное событие перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Также стало известно, что МИД Норвегии уведомил посольство России в королевстве о причастности РФ к кибератаке на норвежский парламент, которая произошла в августе 2020 года. Как рассказала глава внешнеполитического ведомства Норвегии Ине Эриксен Серейде, к таким выводам пришла специальная комиссия.
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