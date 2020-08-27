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Происшествия

14:14

Специалисты выявили хакерскую группу, атаковавшую почти 700 онлайн-магазинов

происшествия технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Group-IB обнаружили хакерскую группу UltraRank, которая атаковала почти 700 онлайн-магазинов по всему миру, передает "Газета.ру".

Сообщается, что группа действовала на протяжении пяти лет. С помощью атак онлайн-магазинов хакеры зарабатывали до 500 тысяч рублей в день. Кроме того, выяснилось, что в группе присутствовали и русскоязычные специалисты.

В Group-IB рассказали, что члены группы использовала так называемые снифферы, основанные на коде JavaScript. С их помощью UltraRank атаковала онлайн-магазины, в которых есть опция оплаты банковской картой.

Также хакеры атаковали 13 поставщиков услуг для онлайн-торговли. Среди них были маркетинговые агентства, рекламные сервисы, разработчики сайтов.

Специалисты Group-IB уточнили, что атака производилась путем внедрения вредоносного кода в скрипты. Таким образом перехватывались данные банковских карт покупателей.

"Их заражение могло принести злоумышленникам суммарно более 100 тысяч инфицированных сайтов", – сообщили в компании.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что ответственность за киберпреступления в России необходимо ужесточить. Он подчеркнул, что риск совершения кибератак даже при самой безопасной системе хранения персональных данных слишком велик.

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