Эксперты рассказали, как компаниям защититься от кибератак через смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев сообщил, что компаниям надо адаптироваться к новым реалиям, требующим от работников и организаций максимальной мобильности. По его словам, слабая защита смартфонов у персонала может быть опасна, передает РИА Новости.

Как считает эксперт, нужно обезопасить телефоны сотрудников, чтобы не допустить кибератак на организации. "Учитывая растущее число устройств, подключенных к корпоративным сетям, компании должны разработать стратегию кибербезопасности, которая может масштабировать и защищать значительное количество устройств", – объясняет Дягилев.

При этом из отчета компании Check Point следует, что почти 30% предприятий сталкивались с кибератаками, вызванными угрозой безопасности мобильных устройств. "Позаботьтесь об аутентификации пользователя. Важно установить даже такие базовые меры безопасности, как блокировку экрана с помощью пароля или встроенную биометрическую аутентификацию", – рекомендуют специалисты.

Также эффективным станет настройка шифрования данных на гаджетах сотрудников организации. Еще эксперты советуют обновлять операционную систему и приложения, а также не подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi.

Целесообразным будет, по словам специалистов, создание резервных копий, включение удаленного доступа к данным мобильного устройства.

Ранее эксперт рассказал о рисках при использовании чужой зарядки для смартфона. При этом он подчеркнул, что друзьям одалживать зарядку можно, как и попросить у них.