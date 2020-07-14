Эксперты рассказали, как компаниям защититься от кибератак через смартфоны

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев сообщил, что компаниям надо адаптироваться к новым реалиям, требующим от работников и организаций максимальной мобильности. По его словам, слабая защита смартфонов у персонала может быть опасна, передает РИА Новости.
Как считает эксперт, нужно обезопасить телефоны сотрудников, чтобы не допустить кибератак на организации. "Учитывая растущее число устройств, подключенных к корпоративным сетям, компании должны разработать стратегию кибербезопасности, которая может масштабировать и защищать значительное количество устройств", – объясняет Дягилев.
При этом из отчета компании Check Point следует, что почти 30% предприятий сталкивались с кибератаками, вызванными угрозой безопасности мобильных устройств. "Позаботьтесь об аутентификации пользователя. Важно установить даже такие базовые меры безопасности, как блокировку экрана с помощью пароля или встроенную биометрическую аутентификацию", – рекомендуют специалисты.
Также эффективным станет настройка шифрования данных на гаджетах сотрудников организации. Еще эксперты советуют обновлять операционную систему и приложения, а также не подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi.
Целесообразным будет, по словам специалистов, создание резервных копий, включение удаленного доступа к данным мобильного устройства.
Ранее эксперт рассказал о рисках при использовании чужой зарядки для смартфона. При этом он подчеркнул, что друзьям одалживать зарядку можно, как и попросить у них.
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