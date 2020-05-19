Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

17:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
В доступе злоумышленников оказалась база данных электронных адресов и сведений о поездках порядка девяти миллионов клиентов. Также хакеры получили доступ к информации о кредитных картах около 2,2 тысячи пассажиров.
"Нет доказательств, что какая-либо персональная информация была использована в неправомерных целях, однако <...> мы связываемся примерно с девяти миллионами клиентов, к чьим данным о поездках был получен доступ, чтобы посоветовать им принять меры по защите для минимизации потенциального риска фишинга", – заявили в пресс-службе.
В компании заявили, что после обнаружения хакерской атаки доступ к данным был оперативно закрыт. Вся информация о взломе передана в Национальный центр кибербезопасности и в Управление комиссара по информации Великобритании.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал расследование после сообщений о крупной утечке персональных данных пользователей ресурса kadrovichka.ru.
Отмечалось, что в одном из Telegram-аккаунтов появилась информация, что в открытом доступе оказались данные более 150 тысяч пользователей сайта по поиску работы.
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