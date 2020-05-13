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Происшествия

10:44

СМИ сообщили об утечке данных более 9 млн клиентов курьерской службы

происшествия безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стало известно об утечке данных клиентов курьерской службы СДЭК. Личную информацию более 9 миллионов человек выставили на продажу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Предполагается, что в базе данных содержатся сведения о доставке и местонахождении заказанных товаров. Кроме того, в ней присутствует информация о покупателях, в том числе их ИНН.

Приобрести клиентскую базу со всей этой информацией предлагается за 70 тысяч рублей.

В настоящее время данные об утечке не подтверждены, в самой компании утверждают, что такого инцидента не было.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщений об утечке базы данных подававших заявки на кредиты граждан.

Сообщалось, что в интернете появились сведения о россиянах, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах. Отмечалось, что в базе были собраны 12 миллионов записей с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.

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