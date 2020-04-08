Роскомнадзор направит запрос сервису по поиску работы об утечке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор направит запрос администрации сайта по поиску работы и сотрудников kadrovichka.ru о крупной утечке персональных данных пользователей ресурса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос компании", – сказали в пресс-службе.

До этого в одном из Telegram-аккаунтов появилась информация, что открытом доступе оказались данные более 150 тысяч пользователей сайта kadrovichka.ru.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал расследование после сообщений о возможной утечке данных клиентов сети отелей Marriott International.

Отмечалось, что в Сеть могли попасть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.

В марте международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса. Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли.

Также в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей. Им грозит рост числа инсайдерских атак, отмечали специалисты.

