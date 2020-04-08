Роскомнадзор направит запрос сервису по поиску работы об утечке данных

19:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роскомнадзор направит запрос администрации сайта по поиску работы и сотрудников kadrovichka.ru о крупной утечке персональных данных пользователей ресурса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Роскомнадзор направит соответствующий запрос компании", – сказали в пресс-службе.
До этого в одном из Telegram-аккаунтов появилась информация, что открытом доступе оказались данные более 150 тысяч пользователей сайта kadrovichka.ru.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал расследование после сообщений о возможной утечке данных клиентов сети отелей Marriott International.
Отмечалось, что в Сеть могли попасть имена клиентов, их адреса, номера телефонов, электронные адреса, дни рождения, а также информация об их предпочтениях и участии в программах лояльности и партнерских программах.
В марте международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса. Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли.
Также в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей. Им грозит рост числа инсайдерских атак, отмечали специалисты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: