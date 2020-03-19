Роскомнадзор отправит запрос владельцам "Премиум бонуса" о возможной утечке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор направит запрос владельцам программы лояльности "Премиум бонус" о возможной утечке миллионов персональных данных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Программу используют многие рестораны и магазины Москвы, в том числе "Му-Му", "Жан-Жак", "Империя пиццы" и "Джон Донн".

В базе содержатся персональные данные клиентов, в том числе адреса, телефоны и суммы заказов, – всего более 55 миллионов строк.

Ранее международная компания Group-IB предупредила о росте киберугроз во время распространения коронавируса.



Специалисты спрогнозировали рост количества целевых атак на сотрудников финансовой отрасли.

Также в группу риска входят работники, которым понижают зарплату при переходе на удаленное исполнение обязанностей. Им грозит рост числа инсайдерских атак.