В полиции предупредили о повышенной активности киберугроз из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская полиция предупредила об активизации кибермошенничества в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства рассказали, что ежедневно в правоохранительные органы поступают по 10–15 обращений от столкнувшихся с киберпреступлениями.

В столичном управлении МВД РФ призывают с осторожностью относиться к письмам, полученным с неизвестных адресов. В частности, москвичей предупредили о том, что нельзя называть свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным лицам.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2019 году количество киберпреступлений выросло на 79% по сравнению с показателями 2018 года.

Ранее о росте киберугроз на фоне коронавируса рассказали в международной компании Group-IB. Эксперты отметили, что ожидается увеличение количества атак на сотрудников финансовой отрасли и работников, которым понижают зарплаты при переводе на удаленное исполнение обязанностей.

О развитии кибермошенничества во время пандемии COVID-19 сообщили и в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники на фоне панических настроений в связи с коронавирусом собирают персональные данные о гражданах РФ. Борьба с фейковой информацией о COVID-19 входит в задачи и информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В России в настоящий момент зафиксировано 147 случаев заражения COVID-19. На последние сутки пришлись 33 человека, инфицированных коронавирусом. 30 случаев заболевания обнаружили в Москве.