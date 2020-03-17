Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Там также присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Учреждение создали для сбора и анализа сведений по поводу COVID-19 и его распространения по миру. Кроме того, в нем противодействуют появлению фейковых публикаций и иной не соответствующей действительности информации.
Всего специалисты центра обнаружили 55 фейковых сообщений, однако их количество выросло за последнюю неделю. Главной целью работы учреждения считается обеспечение координации федеральных и региональных органов в связи с угрозой распространения коронавируса.
Вследствие сложной эпидемиологической обстановки в Москве ввели дополнительные меры по борьбе с COVID-19. В частности, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с потенциальным количеством участников более 50 человек.
Как Москва живет в период коронавируса
В связи с этим в различных столичных учреждениях отменяются массовые мероприятия. Так, в Москве перенесли на осень празднование Дня космонавтики. Отменили проведение спектаклей столичные театры. Также в Москве досрочно закрыли выставку работ испанского художника Сальвадора Дали. В столице отменили и мероприятия в Кремлевском дворце, а также закрыли парк "Остров мечты".
Кроме того, с 21 марта по 12 апреля закрываются все школы и учреждения дополнительного образования. С 16 марта на каникулы ушел проект "Московское долголетие". Аналогичные меры стали действовать и на территории Московской области.
Меры по противодействую коронавирусу принимают и на федеральном уровне. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах страны. Кроме того, до 10 апреля приостановлены все футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры на территории России. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение.
В настоящий момент в мире зафиксировали более 183 тысяч случаев заражения коронавирусом. 7160 человек стали жертвами болезни. Лидерами по количеству инфицированных являются Китай, Италия, Иран, Испания и Южная Корея.
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