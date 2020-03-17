РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановят матчи – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская премьер-лига по футболу (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ временно приостановят проведение турниров. Запрет за проведение матчей будет действовать до 10 апреля, сообщает ТАСС.

В СМИ также сообщают, что решение о приостановке чемпионатов принималось на уровне руководителей лиг. Представители клубов в обсуждении не участвовали, но до них донесена позиция руководства.

Ранее Минспорта создало оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ведомство рекомендовало с 16 марта ограничить проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения из-за COVID-19. Исключение представляют соревнования, которые являются отборочными к Олимпийским играм.

Спортивные турниры отменяют по всему миру. Так, 12 марта стало известно о вынужденной паузе в чемпионате НБА – у одного баскетболиста обнаружили коронавирус. Впоследствии число зараженных выросло до трех. Остановлены также популярные чемпионаты НХЛ и Английская премьер-лига по футболу.

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

В РФ на данный момент коронавирусом заразились 93 человека.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.

