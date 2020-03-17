Празднование Дня космонавтики перенесли на осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Традиционный концерт по случаю Дня космонавтики решили перенести на осень в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. Мероприятия, посвященные исторической дате, традиционно проходили в Государственном Кремлевском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".

Государственная корпорация заявила, что новая дата концерта будет определена позднее. В торжествах 12 апреля обычно участвуют руководители и работники ракетно-космической отрасли, космонавты, зарубежные гости.

В понедельник, 16 марта, в столице введены новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом. Теперь запрещается проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В настоящий момент в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Из них 90 – у россиян, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.