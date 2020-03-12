В Кремлевском дворце не планируют отменять мероприятия из-за коронавируса

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Государственном Кремлевском дворце в связи с пандемией коронавируса не планируют отменять представления. Об этом в беседе с Москвой 24 заявили в пресс-службе учреждения.
"Никаких отмен у нас нет. Все, что у нас в текущем репертуаре присутствует, все проходит согласно афише, то есть мы ничего не отменяем, повода паниковать и сдавать билеты нет", – пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что в обязательном порядке проверяют температуру всех сотрудников при выходе на работу.
Кроме того, в связи с запретом массовых мероприятий с участием более 5 000 человек (зал дворца вмещает до 6 000 зрителей. – Прим. ред.) руководство учреждения регулирует количество участников. "Мы в процессе продажи регулируем количество проданных билетов, поэтому остаемся в рамках заявленной квоты", – пояснили в пресс-службе.
Массовые мероприятия, на которых будет более пяти тысяч участников, запретили в столице. Ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до 10 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется.
"К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков", – добавил глава города.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса перенесли. Он должен был состояться в апреле, но теперь его планируют провести летом.
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