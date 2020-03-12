Песков: Парад Победы отменять не планируется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что отмена парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в настоящий момент не рассматривается, сообщает ТАСС.
Ему задали вопрос, существует ли вероятность отмены проведения военного парада в связи с угрозой распространения коронавируса. Песков отметил, что в настоящее время такой сценарий не рассматривается.
"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", – подчеркнул Песков.
В Москве продолжает действие режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, введенный 5 марта. Для граждан, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, предусмотрен двухнедельный карантин.
Эта мера касается и школьников, прибывших из Италии, Испании, Франции, Германии, Китая, Южной Кореи и Ирана. По возвращении в Россию их переводят на домашнее обучение.
Также в столице в настоящий момент действует указ, согласно которому все мероприятия с количеством участников более 5 тысяч человек в столице отменяются. Это касается и проведения спортивных соревнований: вход ограничат на все футбольные матчи, которые состоятся в Москве.
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Впервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в конце декабря 2019 году в китайском городе Ухань. В настоящий момент по всему миру обнаружено около 125 тысяч случаев заболевания. Случаи заражения зафиксировали уже в 115 странах.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне сообщил, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму.
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