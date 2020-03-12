В Китае заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

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Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом прошел, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, на данный момент, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение недели не зарегистрировано новых случаев заражения.

"За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть – ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел", – приводит РИА Новости слова официального представителя комитета по вопросам здравоохранения Китая.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

По последним данным, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.