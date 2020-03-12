Оперштаб назвал жителей, на которых не распространяется карантин

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Действие указа Сергея Собянина об обязательном режиме самоизоляции на 14 дней не распространяется на российских и иностранных дипломатов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также мера по установке карантина в отношении лиц, вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, не касается сотрудников МЧС и Роспотребнадзора. Режим самоизоляции не предусмотрен и для тех, кто приехал в Москву в составе официальных делегаций.

"Жителям, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, по прибытии в Москву необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Однако эта мера не распространяется на дипломатических работников как российских, прибывших из-за рубежа, так и иностранных", – рассказали в оперштабе.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с этим все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях. Детей, которые вернулись из указанных выше стран, отправляют на домашнее обучение. Кроме того, во всех школах должны обеспечить ежедневное измерение температуры тела.

Также Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Какие пандемии действуют в мире

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.