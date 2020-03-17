Выставку Дали в Москве закрыли досрочно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале "Манеж" в столице закрыли досрочно в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщили организаторы экспозиции, это сделано в рамках распоряжения Сергея Собянина о запрете проведения мероприятий с числом участников более 50 человек.

Директор Музея Фаберже Владимира Воронченко высказал сожаление, что выставку не удалось показать всем желающим, несмотря на многочисленные запросы.

Он выразил надежду, что решение поможет минимизировать риск распространения коронавируса. Экспозиция открылась 28 января и должна была завершиться 25 марта.

Интерес к выставка работ Сальвадора Дали в Москве сохраняется

Ранее по этой причине на неопределенный срок прекратил работу музей современного искусства "Гараж". Учреждение переместило свою активность в социальные сети.

16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.