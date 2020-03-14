Музей "Гараж" закрылся на неопределенный срок в Москве из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Музей современного искусства "Гараж" закрыли в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает учреждение в своем аккаунте в Instagram.

Вследствие этого также перестали функционировать образовательный центр, библиотека и архив "Гаража". В то же время представители учреждения планируют организовать больше дистанционных интерактивных мероприятий в онлайн-режиме.

"Давайте проведем это время вместе! Наши кураторы и сотрудники всех отделов уже работают над тем, чтобы рассказать вам что-то новое и познавательное об искусстве в разных форматах в наших аккаунтах в социальных сетях", – сказали в сообщении.

Отмечается, что музей "Гараж" закрывается на неопределенный срок.

Утром 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, он ввел свободное посещение образовательных учреждений. Кроме того, он предписал работодателям строго следить за тем, чтобы работники, находящиеся в режиме изоляции, не попали на территорию организации.

В настоящий момент в Москве зафиксировали 24 случая заражения коронавирусом. В столице действует режим повышенной готовности. Всего в России обнаружено 47 человек, заболевших COVID-19. 14 марта в Кемеровской области зарегистрировали еще два случая заражения.