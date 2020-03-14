Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

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Российский предприниматель Олег Дерипаска предложил ужесточить карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РБК.

Он отметил, что в настоящий момент Россия не готова к борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что россияне игнорируют базовые меры предосторожности.

"Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр – никто не носит маски", – объяснил Дерипаска.

Предприниматель считает, что необходимо на 60 дней ввести полный карантин, закрыть все границы и отменить массовые мероприятия. Дерипаска подчеркнул, что если не применить подобные меры, то угроза распространения коронавируса станет гораздо серьезнее.

Он полагает, что в течение двух дней также необходимо подготовить все необходимые меры для обеспечения строго карантинного режима. Предприниматель добавил, что если не предпринять эти меры, то последствия для страны будут хуже, чем от событий 1991 года.

В настоящий момент известно о более 145 тысячах случаях заражения и 5428 летальных исходах вследствие COVID-19. Инфекцию зафиксировали у граждан 136 стран. В России в настоящий момент обнаружили 45 случаев заражения. 24 из них приходится на Москву.

По всему миру предпринимаются экстренные меры в связи с пандемией. Так, в России ограничат пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией. В США объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также в Москве оперативный штаб разъяснил порядок карантина для столичных школьников. Меры предпринимаются в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности. Кроме того, в столице запрещены массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.