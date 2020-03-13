РЖД разрешили пассажирам вернуть невозвратные билеты из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажирам поездов смогут вернуть деньги за "невозвратные" билеты в случае отказа от поездки. Такое решение в РЖД приняли в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны, сообщает Агентство "Москва".
Вернуть деньги можно будет в период с 14 марта по 10 апреля. Для этого нужно обратиться в кассы Федеральной пассажирской компании.
Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой и находится на карантине, он может вернуть билет после снятия ограничений.
Для этого нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат в этом случае составит 210 рублей 60 копеек.
Ранее сообщалось, что на территории РФ за сутки выявлено 11 новых случаев заражения – в Москве, Московской и Ленинградской областях, а также Пермском крае. Ранее заболевшие посещали Францию, Италию и Австрию.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
В мире коронавирусом заражено свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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