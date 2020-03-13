Оперштаб Москвы разъяснил порядок карантина в школах

13 марта, 23:29
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Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил порядок карантина, предполагаемый указом руководителя департамента столицы Исаака Калины.
"Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. В России зарегистрировано 45 случаев COVID-19, из них 24 в Москве.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения СМИ о том, что в городе выросла угроза пневмонии. В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно.
На сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций.
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