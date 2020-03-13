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Общество

13 марта, 22:41

Депздрав опроверг рост угрозы пневмонии в Москве

город общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сведения СМИ о том, что в столице выросла угроза пневмонии.

В январе и феврале 2020 число случаев внебольничной пневмонии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 8% и 7% соответственно. В текущем эпидемиологическом сезоне (за июнь 2019 – март 2020 года) зафиксировано на 10% меньше летальных исходов от нее, чем за предыдущий эпидсезон. Количество случаев пневмонии уменьшилось на 10% числа случаев пневмонии.

"Дополнительно сообщаем, что московские показатели многолетней заболеваемости внебольничными пневмониями на 27% ниже среднероссийских показателей, что подтверждается данными Управления Роспотребнадзора по Москве", – уточнили в сообщении.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. В России зарегистрировано 45 случаев COVID-19, из них 24 в Москве.

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