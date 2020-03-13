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Город

17:42

Врачей московских поликлиник переориентируют на работу на выезде

город медицина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Капитальный ремонт некоторых поликлиник в Москве начнется позже, чем планировалось. Изменения связаны с необходимостью усилить выездную службу медучреждений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы", – объяснила она.

По словам заммэра, к работе дополнительно привлекут врачей профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодых специалистов-ординаторов – 750 человек.

Ракова добавила, что в поликлиниках организован раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет. На входе установлены посты, у всех входящих проверяют температуру.

Ремонт поликлиник перенесут на несколько месяцев, уточнила она. Заммэра подчеркнула, что это один из важнейших городских проектов на ближайшие годы и он будет реализован в полной мере.

В начале месяца сообщалось, что капитальный ремонт в 2020 году ожидает 50 столичных поликлиник. В феврале работы начали в первых шести, в марте к ним должны были присоединиться еще 22. При составлении проектов учитывалось мнение представителей медицинского сообщества.

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