Капитальный ремонт 22 поликлиник начнется в Москве в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт в 2020 году ожидает 50 столичных поликлиник. В феврале работы начали в первых шести, в марте к ним присоединятся еще 22, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что там обновят оборудование, дизайн, интерьер. В первую очередь решатся вопрос с инженерными коммуникациями

При составлении проектов учитывалось мнение представителей медицинского сообщества, уточнил заммэра. Работы также включают благоустройство прилегающих территорий.

Капремонт затронет в том числе шесть детских поликлиник. На время работ помощь будут оказывать в других филиалах поликлиник. Записаться по-прежнему можно онлайн.

В 2019 году стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.