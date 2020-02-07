Оборудование для диагностики рака по новому стандарту получили шесть клиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В шести клиниках Москвы оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, которые помогают определить опухоль и подобрать лечение, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже закуплена и установлена 241 единица новейшей медицинской техники, в марте 2020 года будет поставлено еще 50 лабораторных и исследовательских микроскопов. Наличие лабораторий в составе центров и их современное оснащение критически важны для точной диагностики и правильного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что специалисты могут применять для диагностики гистосканеры, позволяющие более точно определять локализации и размеры измененной ткани, центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы для работы с тканями и веществами, холодильные камеры для хранения биоматериала и многое другое.
Новое оборудование появилось в ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Плетнева, ГКБ имена Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова.
Кроме того, в феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний.
Как отмечается, горожане смогут принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.
Пройти обследование на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах.
Анастасия Ракова рассказала, что в столице внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц. В поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.
В прошлом году московские больницы устроили бесплатную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака. Тогда онкоскрининг прошли 18 тысяч человек.
Консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов. В результате обследований у 3,6% пациентов выявили подозрения на раковое заболевание. Всех их направили на дополнительные обследования.
У 15% нашли узловые доброкачественные заболевания, у 12% – другие патологии. У 60% пациентов патологии не выявлены. Самым популярным исследованием стала маммография, ее прошло более трех тысяч женщин. На втором месте по востребованности – флюорография легких, ее сделало свыше 2,5 тысячи человек. На третьем месте стоит цитологический анализ шейки матки. Его сделали 2,3 тысячи пациенток.
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