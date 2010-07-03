Инновационный тест на рак прошли 34 тысячи москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число горожан, прошедших инновационный онкоскрининг, за три года увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день количество таких пациентов превысило 34 тысячи, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Процедура представляет собой позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией или ПЭТ/КТ. Такую проверку на рак назначают тем, кто уже знает о своем диагнозе и нуждается в подборе оптимального метода лечения. Онкоскрининг также позволяет скорректировать данные и оценить пользу от терапии.

С помощью сложнейшего метода врачи выявляют раковые клетки там, где бессильны стандартные исследования. Для горожан процедура доступна по полису ОМС.

По словам главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике столичного департамента здравоохранения Сергея Морозова, поток пациентов, которым нужен онкоскрининг, распределяет Единый координационный центр.

"Это позволяет оперативно провести анализ, что очень важно при лечении и диагностике рака", – пояснил Морозов.

В планах на текущий год увеличить количество исследований по ОМС более чем до 50 тысяч. А к 2022-му этот показатель должен вырасти до 80 тысяч.

В феврале московские больницы устроили бесплатную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака. Тогда онкоскринг прошли 18 тысяч человек.