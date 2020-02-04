В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, горожане смогут принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.

Пройти обследование на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в столице внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц.

По ее словам, главное – обнаружить болезнь на ранней стадии.

"Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля", – приводятся в сообщении слова Раковой.

В поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00.

В поликлиники можно прийти без записи, а для того чтобы пройти онкоскрининг в Центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах, нужна предварительная запись.

Обследование доступно горожанам, у которых есть полис ОМС и которые прикреплены к поликлиникам.



Если во время онкоскрининга специалисты выявят какие-то отклонения, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.

Исследовать родинки и пигментные новообразования кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах.

Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию – оба метода исследования выявляют заболевание на ранней стадии.

УЗИ на выявление рака молочной железы проведут москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет в 50 поликлиниках города.

Также женщины старше 18 лет во всех 50 поликлиниках, участвующих в акции, смогут пройти онкоцитологическое исследование мазка из шейки матки.

Мужчины старше 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который помогает выявить рак предстательной железы.

Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуют пройти скрининг рака толстого кишечника, в рамках которого необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь.

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологией.

В прошлом году московские больницы устроили бесплатную акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы против рака. Тогда онкоскринг прошли 18 тысяч человек.

Консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов. В результате обследований у 3,6% пациентов выявили подозрения на раковое заболевание. Всех их направили на дополнительные обследования.

У 15% нашли узловые доброкачественные заболевания, у 12% – другие патологии. У 60% пациентов патологии не выявлены. Самым популярным исследованием стала маммография, ее прошло более трех тысяч женщин. На втором месте по востребованности – флюорография легких, ее сделало свыше 2,5 тысячи человек. На третьем месте стоит цитологический анализ шейки матки. Его сделали 2,3 тысячи пациенток.

