Восемь корпусов Боткинской больницы планируют отремонтировать в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Восемь корпусов Боткинской больницы и два корпуса Центра паллиативной медицины планируют отремонтировать в текущем году, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По программе развития здравоохранения в этом году комплексом городского хозяйства будут ремонтироваться восемь корпусов на территории Боткинской больницы и два корпуса Центра паллиативной медицины", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, также до апреля планируется начать ремонт в первых 50 поликлиниках в рамках программы по ремонту первичной сети здравоохранения в столице, а еще 85 начнут ремонтироваться с августа до конца этого года.

Бирюков подчеркнул, что в течение двух лет ремонт первых 135 поликлиник будет завершен.

Ранее сообщалось, что строительство нового корпуса скорой помощи в ГКБ имени Боткина начнется весной 2020 года. Площадь нового корпуса составит 14 тысяч квадратных метров.

Он станет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые поступают на скорой.

Также 4 февраля Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта гематологического корпуса городской клинической больницы имени С. Боткина.