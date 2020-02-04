Собянин рассказал о ходе реконструкции Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта гематологического корпуса городской клинической больницы имени С. Боткина. Об этом мэр Москвы рассказал в ходе осмотра корпуса.

"Боткинская больница – одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только самой крупнейшей – она должна быть одной из самых лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошел к завершению: в этом году будет завершен. Это четыре корпуса, достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, нефрологический и корпус, который, по сути дела, является центром для лечения заболеваний крови; суперсовременный, с хорошим оборудованием. Корпус, который будет обеспечивать еще и онкологическую помощь", – сказал Собянин.

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин отметил, что программа модернизации больницы была принята год назад и за год введено четыре корпуса.

"Следующий шаг – это капитальной ремонт трех корпусов. Это нефрологический центр – уже в этом году, эндоскопический референс-центр. И в этом же году начинается строительство комплекса скорой помощи, который изменит всю методологию лечения пациентов", – добавил Шабунин.

Кроме того, мэр поручил вести работы по модернизации больницы в соответствии с графиком.

Корпус № 1 был построен в 1909 году. Капитальный ремонт здания площадью 8,9 тысячи квадратных метров выполнялся в 2015–2020 годах.

Теперь в корпусе есть 120 коек круглосуточного стационара, а также установлено 1 100 единиц современного медоборудования.

В новом корпусе организуют полный цикл онкогематологической помощи – от диагностики до проведения высокотехнологичных операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пациентам, нуждающимся в этом виде лечения.

Благодаря оборудованию экспертного класса специалисты будут ставить диагноз оперативно и точно.

Комплекс современных эндоскопических методов диагностики, аппаратов УЗИ и КТ позволит выявлять причины большинства инфекционных осложнений на месте, что очень важно для гематологических больных с ослабленным иммунитетом.

Ультрасовременные аппараты криобанка позволят на месте проводить сбор, подсчет и хранение стволовых кроветворных клеток.

Кроме того, появится возможность проведения длительной и интенсивной иммуносупрессивной терапии у редкой группы пациентов с апластической анемией.

Одноместные боксы отделения трансплантации с особым режимом очистки воздуха и наличием HEPA-фильтров позволят лечить пациентов, находящихся в состоянии агранулоцитоза более 30 суток, проводить трансплантацию аллогенных и аутологичных стволовых кроветворных клеток.

В новом корпусе смогут лечиться до шести тысяч пациентов в год – почти на треть больше, чем до ремонта.

Ввести в эксплуатацию гематологический корпус планируется в марте 2020 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Больница была открыта в 1910 году на деньги, завещанные меценатом и промышленником Козьмой Солдатенковым. В то время многие больницы, в том числе институт Склифосовского, Морозовская, строились на пожертвования меценатов. Солдатенков распорядился выделить два миллиона рублей на строительство больницы. Он подчеркивал, что Москве нужна бесплатная больница для всех без различия званий, сословий и религий.

Сегодня больница имени Боткина – это крупнейший стационар в столице и в России. Здесь есть около 1 800 стационарных коек, в том числе 114 реанимационных, 113 коек дневного стационара и 40 коек стационара краткосрочного пребывания. В больнице проводят все виды лечения.

