Модернизирован реанимационный блок больницы имени Кончаловского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде близится к концу ремонт городской клинической больницы имени Кончаловского. В частности, модернизирован реанимационный блок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Реанимационный блок оснастили аппаратами искусственной вентиляции легких с интеллектуальным режимом. Открылись экспресс-лаборатория и отделение функциональной диагностики.

В блоке установили эндоскопическое и рентген-оборудование, позволяющее проводить экстренные исследования на месте, дефибрилляторы-мониторы и мобильные приборы электроимпульсной терапии.

В отделениях установили мониторы для наблюдения за состоянием пациентов, современные кровати-трансформеры и новые консоли для подведения медицинских газов. Обновлена система вентиляции.

Реанимационные палаты оснастили изолирующими межкроватными шторами. В боксах нейрореанимации установили потолочные рельсовые системы для перемещения лежачих больных.

После модернизации количество боксов в отделениях общей реанимации и кардиореанимации увеличилось. Один из них теперь предназначен для больных с инфекционной патологией.

Ранее Сергей Собянин осмотрел работы по капитальному ремонту городской клинической больницы имени Боткина. Он отметил, что Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.